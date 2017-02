Offre d'emploi : Assistante de Direction à Djibouti

une pme de la place recherche un(e) assistant(e) de direction/secrétaire comptable (polyvalente).

formation:

minimum un bac

langue : français amharique (obligatoire) anglais (moyen)

vous serez chargé des missions suivantes:



- assistante de direction

- rédaction de courrier

- établir les devis et facturations

- assurer le suivi des réclamations clients

- assurer le suivi des recouvrements

-archivage

-maîtrise parfaite des logiciels bureautique tels que word, excel, et tout autre logiciel ( comptabilité)..



votre dossier de candidature doit obligatoirement inclure les pièces suivantes :



• photocopie pièce d'identité

• copies des diplômes

• une lettre de motivation écrite soi même ;

• un cv;



nous recherchons une personne dynamique, polyvalente et surtout courtoise qui n'a pas de difficulté avec la pression du travail.



bonne chance !!!!



si vous n'avez pas les criteres requises priere de s'abstenir !!!



Email d'envoie des cv : recrutement.medid@gmail.com

