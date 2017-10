Offre d'emploi à Djibouti

Nous recherchons :



Poste vacant : Comptable /Auditeur H-F

Profil recherché : Bac + 4 ou Bac + 5 en comptabilité / audit et minimum 5 années d’expérience dans le domaine

Compétences techniques :

-Maitrise des normes d’audit et de comptabilité internationales

-Maitrise du Français

-Maitrise de l’anglais

-Notions d’arabe souhaitées

-Maitrise des législations djiboutiennes



Pour toute personne intéressé merci de nous envoyé votre CV et lettre de motivation sur l'adresse suivante:

