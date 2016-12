Offre d'emploi à Djibouti

Bonjour je chercher une vendeuse qui possédé une esprit commerciale mais aussi savoir développer une argumentation de vente solide et adaptée. Qui possédé les qualité suivante :

être aimable, souriant, et s’exprimer avec aisance,

être à l’aise avec les chiffres (commandes, inventaire etc.)

