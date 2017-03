nouveau arrivage parfum pour femme à Djibouti

bonjour les amies, je vends des parfums de marque pour femme a un prix raisonnable. les marques sont: Dolce Gabbana " THE ONE" 17500- DG pour femme 17500- DG intense 24000, christian dior" JADORE"19500, EAU D ISSEY 22000, Micheal Kors VERY HOLLYWOOD 16000, Lancome TRESOR 16000- Lancome LA VIE EST BELLE 17000,BVLGARI OMNIA 17000- ROSE ESSENTIEL 25000. Ainsi que des rouge a levre MAC et sephora all Matte, des lunettes de soleil et dautres cosmetiques juste pour vous rendre plus belle et ravissante mesdames et mesdemoiselles. Venez nombreuse vous ne serez pas decu. bisou

