Nouveau à Djibouti: l'institut djiboutien de sécurité privée à Djibouti

Institut Djiboutien de Métier de sécurité privée -I.D.M.S.P- en partenariat avec REFLEX POTECTION un centre français de formation de sécurité privée et le GROUPE ATON une société française spécialisé dans toute les domaines de la sécurité prive, est spécialisé en formation sûreté et incendie, conseil en sécurité privée, audit en sécurité privée, étude, organisation, équipements et recrutement en Sûreté, Sécurité Incendie et Secourisme .



Soucieux de nous adapter à votre propre rythme, nous vous proposons des cours d’intensité variable :flex (quelques heures par jour,1 ou plusieurs fois par semaine),semi-intensif(par exemple,quelques jours complets par semaine) ou intensif(immersion totale durant la semaine entière).Tout est possible. Nos formations et nos cours sont en français,en anglais et la langue local selon la demande



Pour toutes questions portant sur l’institut veuillez contacter le Bureau de l’institut

sis boulevard Bonhour IMMEUBLE ELMI GESOD-BUREAU 403.

