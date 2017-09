Nous recherchons un/une infographiste à Djibouti

Une société de la place recrute un/une info graphiste.

Le/La Graphiste conçoit, réalise et décline des supports de communication visuelle, en utilisant conjointement l’image et la typographie.

Choisir en fonction des contraintes et des objectifs, la meilleure association texte/image Concevoir un logo, un dessin, faire réaliser une illustration



Modifier et/ou mettre en page un support de communication : plaquettes commerciales, documents internes, annonces publicitaires, cartons d’invitation, power point... Respecter la charte graphique de l’entreprise, contribuer à son évolution

Répondre aux contraintes de réalisation et de délais



- Maîtrise des outils de création graphique, Suite Adobe Creative Cloud : Indesign, Photoshop, Illustrator.

- Connaissances en HTML5, CSS, XML, serait un plus

- Maîtrise du Français : lu, écrit, parlé

- Bonne connaissance de l’anglais

- Bonne culture générale, grande sensibilité graphique et visuelle

- Créativité, méthode, organisation, autonomie, diplomatie, rigueur

- Bon relationnel (collaboration avec les infographistes et les intégrateurs) et aimant le travail en équipe

Vous justifiez d’une expérience réussie d’au moins 2 ans en agence de design ou en entreprise.



Si vous correspondez au profil,je vous prie de nous envoyer votre CV actuel sur cette adresse: ileisidriss@hotmail.fr

