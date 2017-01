Nokia Lumia 640 à Djibouti

Le telephone est, malgrés une legere rayure, en excellent état de fonctionnement avec suppléments: ecouteurs iphone et chargeur. Merci de me contacter au plus vite.

25 000 FDJ

77023061

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 5 heures

Partager cette page whatsapp



email