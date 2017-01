nokia lumia 1020 à Djibouti

lumia 1020 en tres bon etat a vendre. ce telephone est beaucoup plus resistant et dure plus longtemps . le prix est negociable dans la mesure du resonnable. veuillez me contacter par email ou sms ou appelez moi directement sur mon numéro suivant.

50 000 FDJ

77756842

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 3 heures

