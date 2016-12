Nissan Pathfinder V6 à Djibouti

Nissan Pathfinder V6

7 places

Boîte automatique

Clim avant et arrière

Escence

Écran et DVD intégrée

Radar et caméra de recule

Très bon État

69 600km

Pas sérieux s'abstenir

2 700 000 FDJ

77192742

Véhicules, Voitures

il y a 6 heures

email