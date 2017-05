nissan 4x4 a vendre à Djibouti

je met en vente mon vehicule qui en tres bon etat et sans aucune rouille, nissan patrol 4x4 , 2007 pour le prix de 2 650 000 milles francs.



details du vehicule :



la marque : nissan

le numero d'identification du vehicule (ou du chassis): jn1tcsy61z0569656

le kilometrage : 80 000km

le modele : patrol 4x4

le type de moteur : td 42

la capacite : 4169 cc

transmission : manuelle

trans-axle : fs5r50b-hg41

de plus elle est equipee d'un ecran plat tactile a l'interieur du tableau de bord avec la climaatisation. si vous etes interesse surtout n'hesitez pas de me contacter par email ou telephone ou sms.

le prix est negociable dans le mesure que c est raisonnable.

2 650 000 FDJ

