motorola droid turbo 3 à Djibouti

Comme chaque année, Motorola a présenté un smartphone dédié exclusivement à l’opérateur américain Verizon. Et cette fois, Moto nous présente un smartphone haut de gamme qui dispose de la particularité d’être incassable : le Droid Turbo 2.

Commençons par les specs de la bête. Elle dispose d’un écran AMOLED de 5,4 pouces d’une définition de 1440 x 2560 pixels, d’un Snapdragon 810, de 3 Go de RAM, de 32 ou 64 Go de RAM extensible, d’une batterie de 3760 mAh et d’un APN de 21 mégapixels. Le tout tourne sous Android Lollipop

Une bien belle bête qui dispose d’une particularité intéressante : un écran pratiquement incassable. En effet, Motorola a choisi de réaliser un écran en cinq couches. La première couche est faite d’une plaque en aluminium sur laquelle est posée un écran flexible. Ensuite, trois couches de

35 000 FDJ

77843553

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 3 heures

Partager cette page whatsapp



email