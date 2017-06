Motorola Droid Turbo 2 à Djibouti

Salam aujourd'huit je mets en vente mon smartphone Motorola Droid Turbo 2 couleur noir.

Motorola DROID Turbo est smartphone ayant pas seulement peu, mais plusieurs choses en elle, et c'est pourquoi les utilisateurs de Motorola a acheté ce smartphone et garder bâton à Motorola. Motorola est une société qui vend des appareils de rêve et c'est pourquoi un grand nombre de personnes achètent uniquement ses smartphones. Motorola DROID Turbo est un smartphone ayant un écran plus grand de 5,2 pouces au total afin que vous puissiez voir et faire beaucoup de choses sur elle et il serait de vous fournir les meilleurs résultats que la résolution de ce smartphone est 1440 x 2560 pixels au total. L'écran est protégé par un Corning Gorilla Glass 3 de sorte qu'une protection parfaite pourrait fournir à cet écran de smartphones. Motorola veut que son utilisateur de voir les choses d'une manière qu'ils n'ont jamais vu dans n'importe quel autre smartphone

Même chose se produit dans l'OS Motorola DROID Turbo utilise le Google Android V4.4.4 KitKat qui pourrait être Upgradeable à V 5.0 Lollipop. Android KitKat est un système d'exploitation qui est conçu de telle manière à fournir toutes les options nouvelles et intéressantes et autant d'activités sont ajoutés en elle aussi. L'OS travaille sur un Qualcomm Snapdragon 805 qui est capable de supporter une charge de ce smartphone. Quad-Core 2.7 GHz Krait 450 est supportant accompagné d'un 3 Go de RAM.



3 Go de RAM signifie une porte ouverte qui peut vous fournir un grand nombre d'activités différentes et vous aimeriez comme jouer à des jeux, regarder des films et faire beaucoup d'autres choses. Une caméra selfie de 2 mégapixels est également prête à vous montrer un genre nouveau et étonnant de selfies afin que vous puissiez le mettre à un endroit de ce que vous pensez que l'image est la meilleure. Motorola

