montre et téléphone

Profite de ce annonce la un montre à plusieurs fonction

1ere comporte un SIM

Memois.

Caméra

Baffe haut parleur

Le parfait de tous sa aussi tu peux le faire connecté sur ton téléphone tu peux faire des apel et entendre le chanson de téléphone de la montre horloge etc...

ce pas tous sa et je peux vs le décrire vous allez le découvre l'or ce que vous l'aurez

Elle comporte 3 couleur aussi

Tous neuf même pas utilisé

10 500 FDJ

77871793

