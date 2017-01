Modem internet sans wifi à Djibouti

Bonsoir,



je mets en vente un modem internet sans wifi,dont lequel on pourrait utiliser sur un pc portable,ordinateur bureautique.



j'ai le acheter à 4000fdj et utilisé qu'un(1) mois,je l'utilisais avec mon pc seulement car quant on a un modem qui partage l'internet avec le wifi le réseau devient lourd et limité.C'est pourquoi,j'ai acheté afin que je puisse utilisé mon internet qu' uniquement avec mon pc.

Cause de vente:pour départ.

Prix: 3000 fdj



Si vous êtes intéressé ,merci de me contacter par mail.

Multimédia, Informatique

il y a 8 heures

