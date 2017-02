Mobiliers à vendre à Djibouti

Durée de vie : deux ans

Table de cuisine avec 4 chaises

Table de salle à manger avec 8 chaises

Deux lits (taille royale) avec matelas

Deux grands placards pour vêtements

Ustensiles de Cuisine

Table de salon en verre

Vaisselle de cuisine

Service complet (en porcelaine)

Canapés

Bureau

Tables basses

Samsung TV

Machine à laver

Armoire de cuisine pour rangements

----------------------------------

Furniture for Sale

Used for only two years



Kitchen table with four chairs

Formal dining room table with 8 chairs

Two queen bed frames with mattresses

Two large closets

Cutlery, glassware

Living room glass table

Pots and pans

Formal dining china set

Sofas

Office table and chair

Tables

Samsung TV

Washing machine

Formal wood cabinet

