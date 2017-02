Mobile Nokia 3310 à Djibouti

suite a la demande voulu par certaines personnes,j ai ramene que 5 telephones tout neuf de model nokia 3310 .

ceux ou celles interesse veuillez me joindre au plus vite possible .

15 000 FDJ

77821811

Multimédia, Téléphones, Smartphones

il y a 5 heures

