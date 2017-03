Mitsubishi Pajero DID 163chx à Djibouti

Bonjour,

Vends Mitsubishi Pajero 3.2 DID de Novembre 2000 avec trois ans de territoire.

Moteur 153 000 Kil / parfait état.



CT RAD effectué le 13 Mars 2017 => OK



Parfaitement entretenu :

* Injecteurs neufs,

* Embrayage neuf,

* Pneus AR neufs, AV 50%.

* Plaquettes de frein AV neuves,

* Vidange boite et pont à jour,

* Batterie neuve,

* Courroies neuves (distribution et accessoires),

* Différents capteurs et sondes neufs.



Tout est fonctionnel :

* 4 vitres électriques,

* Climatisation bizone,

* Boite 4x4.



Disponible de suite.

2 000 000 FDj



Cordialement

Christophe

77.17.19.59

