Mitsubishi Lancer GT à Djibouti

Je vends ma mitsubishi Lancer de 2010

Très bon état

Clim

Toute option

Ecran android de 10'' avec Bluetooth, Wifi ... etc

Equipement Sport ( filtre à air sport et filtre à huile sport )

excellent état interieur





Clients pas sérieux, ne me faites pas perdre mon temps.

2 000 000 FDJ

77075868

Véhicules, Voitures

il y a 13 heures

