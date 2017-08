Mitsubishi L200 à Djibouti

Salam, j'ai l'honneur de mettre en vente ma voiture 4*4, très bien entretenu et en tres bon etat , genre mitsubishi L200 nouveau model avec climatisation entierement refaite compresseur ,evaporateur et toute les circuit neuve. Pour plus d'information veuillez contacter, disponible de suite.

prix a débattre !

2 300 000 FDJ

77814107 / 77889315

Véhicules, Voitures

il y a 17 heures

email