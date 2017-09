Mini réfrigérateur à Djibouti

je met en vente mon mini réfrigérateur ou mini bar comme on dit dans le jargon , il a été acheté en juin et je le vends pour départ en formation.



clé de sécurité disponible et de très bonne qualité



prix non négociable

20 000 FDJ

77615155

Maison, Décoration, Electroménager

il y a 9 heures

email