Mini bus à Djibouti

je met en vend une muni bus très bien entretenu et qui transporte le personnelle de travail .de plus le radiateur de l'eau tout neuf tout les croix camane tout neuf ajoute et 4 roue neuf+1 roue de secour

2 500 000 FDJ

77619230

Véhicules, Voitures

il y a 11 heures

