Miel pur [nouvel arrivage]

Je suis vendeur (sheikh AHMED) de miel pur(, je i'mporte de Éthiopie, j'ai tous les types de miel en très haut qualité.

**j'habite Avenue 26 près de branche Dahabshiil

Le prix de un kilo c'est **3000 DJF** , je aussi vends moins de ça **quantité limité**

***Je parle somali et arabe et amhari.***

désolé je ne parle pas français

Merci

