Micro-onde à Djibouti

Sallamu Aleykum tous le monde

Je vous annonce la vente d'une micro-onde presque neuve. c'est un cadeau que j'ai reçu cette année et je l'ai utilisé une seule fois. Le prix est négociable et elle est livrable tout de suite.

Bien vouloir me contacter par mail et téléphone; non sérieux doivent s'abstenir. Merci :)

email