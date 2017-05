Meubles complets et ses accessoires en très bon état à Djibouti

Je mets en vente une chambre à coucher complète avec matelas , le living avec ses vaisselles , le salon avec ses accessoires et enfin une table à manger avec 5 chaises tous en très bonne état pour raison de départ. Prière de me contacter pour visite et négociation que si vous êtes intéressé à saisir cette occasion.

