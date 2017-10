Médicament Cidoteston à Djibouti

La testostérone avec l'ester énanthate ajouté qui présente une action androgène forte et anabolisants. Le médicament offre de gros gains musculaires, la force du corps, l'endurance, la performance et la pulsion sexuelle. La testostérone améliore les niveaux de production de globules rouges favorise l'augmentation de la rétention d'azote dans les muscles des athlètes et des culturistes....etc, veuillez me contacter sur mon numéro. Merci.

900 FDJ

Loisirs et sports, Sport

il y a 16 heures

