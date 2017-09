Maternelles et Encadrement à Besoins Spéciaux à Djibouti

L’Association SOUNAH AL HAYA a le plaisir de vous annoncer qu'elle offre au sein de son Ecole « Future génération » basé à la Cité Hodane 1 un encadrement adapté pour les enfants à Besoins Spéciaux:

•Enfants de 4 à 10 ans (filles et garçons)

•Enfants de 10 à 18 ans atteints de la Trisomie 21 (filles et garçons)

Nous offrons :

- Un encadrement éducatif adapté pour les enfants de 4 à 10 ans

- Pour les enfants de 10 à 18 ans atteints de la Trisomie 21, un encadrement éducatif couplé à une formation en menuiserie et électricité. Pour les filles du même âge, un atelier de formation en couture et cuisine sera mis en place



Adresse : Cité Hodane 1 – près du commissariat de la police rahma Tél

