Materiél Informatique PC. à Djibouti

Bonjour,

je mets en vente les objets informatique de mon ancien grand PC Toshiba.c'est un grand PC qui a un probleme avec sa prise de charge sachant que le chargeur est en bon état sauf en bas du clavier (la petite trou du prise de chargeur demande quelque réparation avec un technicien) ,réparable et étant complet.

Je l'ai acheté à 100000 FDJ en 2015.

Ces objets techniques rares et introuvable souvent peuvent intéresser surtout les techniciens des PC qui reparent quotidiennement les ordinateurs,ou une autre personne ayant besoin ces derniers pour d'autres fins.

PS: Ce Pc peut etre reparer et mis sur le marché.



CAUSE DE VENTE: j'ai un autre PC .

Le prix est négociable,si quelqu'un est intéressé s'il vous plait à me contacter par mail.

Pas sérieux ,s’abstenir!!!



Merci d'avance,

40 000 FDJ

Multimédia, Informatique

il y a 8 heures

