Matériel imprimeur complet à Djibouti

Bonjour,

Je vends un lot de machines pour imprimeur à un prix réduit utilisées uniquement 1 an et demi à savoir :



- Une grande imprimante HP Laserjet Entreprise 700 couleur SRA3

- Une massicot électrique semi automatique A3

- Une agrafeuse électrique (agrafe à plat et à cheval)

- Un perforelieur spirale

- Une machine multifonction (pré-pli, micro perforation, coupe)

- Une agrafeuse manuelle jusqu'à 120 feuilles

- Une imprimante laser couleur HP Laserjet Pro 200

- Une machine à découper les cartes de visites

- 2 cisailles manuelles

- 3 grandes tables

- 2 armoires pour bureau

- Stock de papiers spéciaux



L'ensemble est à 1 800 000 FDJ. L'achat par article coûte beaucoup plus cher.



Tout ce matériel a été acheté neuf.



Pour plus d'information merci de me contacter par mail.

1 800 000 FDJ

Emplois & Services, Matériel professionnel

il y a 6 heures

Partager cette page whatsapp



email