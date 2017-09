Master II stratégie d'entreprise cherche emploi à Djibouti

Sincère salutation! Ayant un master II en management et stratégie d'entreprise, je suis à la recherche d'un emploi en qualité de gestionnaire globale (logistique, comptabilité, finance, marketing et rh). Etant jeûne et dynamique et fraichement diplomée, je promets de mettre en oeuvre mes acquis universitaire à votre diposition.



Cordialement

