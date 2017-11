Make up Artiste à Djibouti

Asalamu Aleikum, Je suis une Make up Artiste diplômée de Londres qui vient tout juste de s'installer à Djibouti. Je fais le maquillage complet pour mariée et non mariée( les fêtes, les asumad, les Go out's entre filles, maquillage simple et magnifique à la maison pour votre mari ;) etc...



N'hésitez pas à me contacter pour plus d'info.

