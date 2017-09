maison récemment construite pk12 f3 à Djibouti

Je vends une maison située a pk12 f3 120m2 toute la façade est en mur et les deux dernier chambre en planche .L'eau et l'électricité sont récemment installees .La maison est située près de la route principale de PK 12 ,près de la mosquée ,pres de bambo daoud et elle est près de la place pk12

8 000 000 FDJ

77616970

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 8 heures

