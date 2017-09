Maison récemment construite PK12 à Djibouti

Je mets en vente ma maison située a pk12 près de bambo daoud a quelque mètres de la route principale de pk12 .Parcelle est a 120m2 .Toute la maison a le carellage avec les deux dernier chambre en planche et TT le reste de la maison est en mur .l electricite et l eau est installe ne rate pas c prix la maison a le titre provisoire pour d raison de moyen j pas encore fais l titre foncer .

8 000 000 FDJ

77616970

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 12 heures

Partager cette page whatsapp



email