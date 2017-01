Maison Q7 bis a louer à Djibouti

Je loue une maison a q7 bis en face de la cite gachamaleh elle est situee au bord de la route ( trajet actuel du bus venant de q6)

La maison est composée de:

*Une grande chambre de presque 7m (idéale pour un salon)

*une chambre simple

* cuisine et wc

*mini véranda avec ventilateur



Le marché de légumes est tout juste à côté de grandes boutiques aussi, pas besoin de grands déplacements pour faire les courses. Et pour finir, bus et taxi passent devant la maison.

pas de problème d'eau.



Prix de location: 50 000f sans négociations

contact: appel seulement!



pour plus d'informations appellez le numero suivant.

