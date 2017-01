Maison F3+grand magasin en dure a PK12 (150m2) à Djibouti

A Vendre maison F3 avec 3 grandes chambres et large veranda avec magasin 36m2 avec toilette, se situant sur la route principale a PK12 juste a cote de la place de pk12. superficie totale de 150 m2. La partie maison est loué à 50000fdj. La partie magasin nous sert de dépôt pour le moment mais peut facilement se louer a 50000fdj aussi vu que c'est sur la rue principale. La maison vient juste d’être construite est toute en dure et très bien construite avec carrelage. 2 compteurs électrique et eau tout déjà installé.



12 800 000 Fdj

