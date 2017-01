Maison f3 (3 piece+cour+WC+cuisine) à Djibouti

Je mets en vente une maison géant qui dispose d'une superficie de 300 m² et qui est compose de 3chambre de 4,5mc avec une véranda assez large et ainsi une salle de bain,une salle de cuisine et une salle de stock tous en dur. Une large de terrain vide est situe a l'intérieur de la maison et cet large terrain vide dispose d'une superficie de 1/4 de la superficie générale de la maison qui est 300 m² quand peut batir potentiellement environ 3 ou 4 chambre supplémentaires et enfin il est encerclé d'une grande mur comme une demeure de fortification.

Il est établit à hayabley et une route passe devant la maison c'est la route principale doraleh qui relier doraleh et la route de marche de hayableh



Le titre de foncier est en cour et on dispose actuellement d'une attestation de payment . des images époustouflantes et remarquable de la maison sont disponibles.

Le prix est a débattre mes chers compatriotes merci.

12 000 000 FDJ

77726067

il y a 5 heures

