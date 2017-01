Maison f3 (3 piece+cour+WC+cuisine) à Djibouti

Je mets en vente une maison géant qui dispose d'une superficie de 300m2 et qui est compose de 3chambre de 4,5mc avec une véranda assez large et ainsi une salle de bain,une salle de cuisine et une salle de stock tous en dur



Une large de terrain vide est situe a l'intérieur de la maison et cet large terrain vide dispose d'une superficie de 1sur4 de la superficie générale de la maison qui est 300mc quand peut batir potentiellement environ 3 ou 4 chambre supplémentaires et enfin il est encerclé d'une grande mur comme une demeure de fortification





Il est établit a hayabley et une route stratégie passe devant lui et c est route relier entre la route principal de doraleh et la route du marche de hayabley





Le titre de fonce est en cour et on dispose actuellement une attestation et un reçue de payement

Des images epoustouflant et remarquable de la maison est disponible chez l' auteur du maison et qui va vous booster via vos emailes personnelles





Son prix est attractif et satisfaisable et c est aussi a débattre mes chères compatriote merci

