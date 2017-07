Maison city Barwaqo 1 à Djibouti

Je loue une maison en dur. Elle est composé de quatre chambres+cuisine et toilette plus 1 véranda. sis à Bawaqo. C'est bon coin et parfait pour les locataires qui veulent rester proche:

-Route principal 150 m Merci.

Disponible tout de suite

Contact Mme Souleika au numéro suivant.

55 000 FDJ

