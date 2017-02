Maison a vendre secteur pk12 à Djibouti

Bonjour, on vend une maison , située a PK12 l autre cote de la voie principale (voie des bus). Elle est composée de 3 chambres(une chambre en dure destinee pour une boutique et 2 chambre en planches), couvre une surface totale de 120m2 et dispose d'un titre provisoire.

