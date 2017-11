maison a vendre hayableh à Djibouti

Bismillah rahmani rahime ,Vente d'une maison de 105 m² située à hayableh avec titre provisoire, elle possède 3 pièces et un grand espace vide, placée devant une route qui mène à celle doraleh. Qui se trouve à coté d'une place commerciale et où il y a une devant la maison. Vous pouvez facilement trouver un moyen de transport (bajaj). les lignes téléphoniques et les réseaux de canalisation d'eau passe juste devant la maison ce qui vous assure de trouver de l'eau facilement. Contactez-nous pour plus d'information au 77 86 29 93.

4 300 000 FDJ

77862993

il y a 4 heures

