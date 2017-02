Maison a vendre (Barwaqo) à Djibouti

Bonjour

Je vends une maison qui se situe à Barwaqo. La maison est de 160 m² et est située sur la voie principale de Barwaqo. Elle comporte 3 chambres et un séjour. Pour toute information veuillez me contacter au telephne donné.

17 000 000 FDJ

77836357

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 4 heures

