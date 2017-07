Maison à Vendre Barwaqo 1 à Djibouti

Je mets en vente ma maison bien construite à Barwaqo 1, près de 2 poteaux. Elle est composée de trois pièces +cuisine+toilette pour 10 000 000 fdj négociable.



Ne rater pas cette occasion car la maison dispose tous les papiers nécessaire et à 5 min de centre de ville (en voiture). Vous pouvez me contacter au numéro indiqué.



Merci de s'abstenir pour toute offre non sérieuse.

10 000 000 FDJ

77292380

Immobilier, Vente maisons, appartements

il y a 4 heures

Partager cette page whatsapp



email