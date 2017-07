MAISON A VENDRE -ALI SABIEH à Djibouti

Bonjour,

Je vends une maison située à ALI SABIEH. Elle comprends 4 CHAMBRES, une cuisine, toilette, une cour d'intérieure. Elle dispose également de deux entrées. Elle a besoin de rafraichissement, le branchement de l'eau et de l'électricité situé à moins de 10 mètres. Elle est bien située, proche de la route et une vue dégagée et bien exposée. Pour toute personne intéressée possibilité de visiter la maison en weekend. Le prix est à DEBATTRE.

Partager cette page whatsapp



email