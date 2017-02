maison à louer ( pk12 à cote de la place) à Djibouti

je loue ma maison neuf type f3 2 chambres en plafond et 1chambre+cuisine+toilet et façade en dur pas loin de la place et de la rue , à proximité d'un pharmacie et d'une mosquée recensement construit. veillez me contacter au numéro suivant

