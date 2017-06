Maison a louer/ house to rent a gabode à Djibouti

Villa: 4 chambres, une salle de bain et une cuisine + une grande chambre et salle de bain privee a quelque metre de la maison principale.

la maison est equipee d'un groupe electrogene couvrant toute la maison.

Villa: 4 rooms, 1 bathroom and a kitchen + a big private room with private bathroom located just a little outside the main residence, the house comes with a big generator that's able to light the whole house.

