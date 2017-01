Maison à louer Hodan 2 près de Djama Aouled à Djibouti

Je mets en location une maison à cité HODAN 2 F3 bien couvert situe devant la route entre HODAN et hayabley pour un montant de 65 000 fdj pour plus de information n'hésiter pas à me contacter sur le numéro suivant.

Partager cette page whatsapp



email