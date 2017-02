Maison à louer haramous à Djibouti

A louer villa située à Haramous, quartier sécurisé, avec un salon /salle à manger, deux chambres et un bureau, une salle de douche et une salle de bain, une buanderie, une cuisine. Terrasse .Place de Parking. Climatiseurs neufs, groupe éléctrogène automatique, cuve d'eau et surpresseur . Gardiennage inclus.

