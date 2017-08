Maison a louer - Cité Hodan 2 à Djibouti

1) REZ DE CHAUSSEE

- 3 chambres dont une WC et douche integrée

-Une petite salle a manger

-WC et douche

-Cuisine

-Cours avec accès de la voiture

-Débarras sous l'escalier

2) R+1

-3 chambres dont une grande surface

-WC et possibilité de douche

La ligne de bus passe prés de la maison

