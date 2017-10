Maison a louer cité Barwako2 à Djibouti

Maison à loué barwako2 F3+un petit kiosque situé un coté et elle a deux voies libre c' est dire elle est situé entre deux rue qui se croisé. C est un lieu extrategie qui est bien pour des nouveaux mariée ou un commerçant

Partager cette page whatsapp



email