Maison a louer - Balbala Hayableh à Djibouti

Bonjour, on loue une maison de 2 chambres, cuisine et toilette. Elle se situe dans le secteur de Hayableh, proche de Layableh (Balbala 11). La maison se trouve dans un coin d'une route principale goudronnee.



Le loyer est de 25000fdj/mois.



Merci de me joindre pour avoir plus d'info.

