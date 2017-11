Maison a louer Balbala à Djibouti

Je loue une maison de 12 m de longueur et 15m de largeur de 4 chambre tout neuf. Il est situé à balbala plus précisément à BAHACH au centre du marché mijodheer. Pour toutes les personnes intéressées veuillez me contacter.

